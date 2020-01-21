Шарапова проиграла Векич на старте Australian Open

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Мария Шарапова потерпела поражение от хорватки Донны Векич в матче первого круга в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open, сообщает RT.

Встреча продолжительностью 81 минуту завершилась со счетом 6:3 и 6:4 в пользу 23-летней Векич. Во втором круге хорватка сыграет либо с француженкой Ализе Корне либо с румынкой Моникой Никулеску.

В прошлом году теннисистка Мария Шарапова и фигуристка Алина Загитова вошли в число самых известных спортсменок планеты. Рейтинг опубликовал на своем сайте американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN.

Шарапова в списке указана на втором месте, а 16-летняя Загитова – на 25-м. На первом месте – американская теннисистка Серена Уильямс, на третьем – теннисистка из Индии Саня Мирза.