Эксперт заявила, что фитнес-клубы РФ не ждут оттока клиентов из-за роста цен

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Рост цен на фитнес-услуги в России будет комфортным для клиентов и не спровоцирует их отток в 2024 году. Об этом рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева в беседе с "Радио 1".

По информации FitnessData, в 2022 году цены на фитнес выросли на 7%, а в 2023 году – на 12%. При этом объем расходов фитнес-индустрии за 2022–2023 годы вырос более чем на 30%, что повлияло на рост цен.

"Но цены растут несопоставимо с ростом инфляции, несопоставимо с ростом расходов, поэтому в 2024 году цены будут расти медленно и комфортно для потребителей", – подчеркнула эксперт.

Киселева также сообщила, что в 2022 году спортом занимались 4% населения страны, а в 2023 году – 4,3%. Представитель отрасли ожидает новой волны клиентов и в следующем году. По ее словам, число посетителей спортзалов увеличится на 500 тысяч – до 6,5 миллиона.

Ранее хирург Денис Герасимов рассказал, что подходить к тренировкам нужно осознанно и не пренебрегать техникой безопасности. По его словам, слишком интенсивные или неподходящие занятия, а также неправильное выполнение упражнений могут сказаться на здоровье, в частности на сердечно-сосудистой системе.

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