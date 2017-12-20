В Паралимпийском комитете посчитали невозможным выполнение требований МПК

Фото: ТАСС/ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
Паралимпийский комитет России назвал невозможным выполнение требований Международного паралимпийского комитета, который отложил до конца января вопрос о допуске российских спортсменов на Паралимпиаду в 2018 году.
Требования не имеют отношения к ПКР и выходят за рамки его компетенции, поясняется на сайте комитета.
"Печально, что заложниками этих недостаточно конкретных и в значительной степени политизированных требований являются судьбы спортсменов-паралимпийцев, вина которых в каких-либо нарушениях не установлена и юридически не доказана", – отметили в ПКР.
Комитет выразил надежду на продолжение диалога с международными партнерами. ПКР не перестает готовиться к участию российских паралимпийцев в квалификационных состязаниях к Играм.
20 декабря Исполнительный комитет МПК оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России. При этом окончательно вопрос об участии российских спортсменов в Паралимпийских играх в Пхенчхане решится в конце января 2018 года.
В августе 2016 года МПК приостановил членство ПКР в организации. Решение было принято на основе доклада Макларена. В результате паралимпийская сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро в полном составе.
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