В Паралимпийском комитете посчитали невозможным выполнение требований МПК

Фото: ТАСС/ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Паралимпийский комитет России назвал невозможным выполнение требований Международного паралимпийского комитета, который отложил до конца января вопрос о допуске российских спортсменов на Паралимпиаду в 2018 году.

Требования не имеют отношения к ПКР и выходят за рамки его компетенции, поясняется на сайте комитета.

"Печально, что заложниками этих недостаточно конкретных и в значительной степени политизированных требований являются судьбы спортсменов-паралимпийцев, вина которых в каких-либо нарушениях не установлена и юридически не доказана", – отметили в ПКР.

Комитет выразил надежду на продолжение диалога с международными партнерами. ПКР не перестает готовиться к участию российских паралимпийцев в квалификационных состязаниях к Играм.

20 декабря Исполнительный комитет МПК оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России. При этом окончательно вопрос об участии российских спортсменов в Паралимпийских играх в Пхенчхане решится в конце января 2018 года.

В августе 2016 года МПК приостановил членство ПКР в организации. Решение было принято на основе доклада Макларена. В результате паралимпийская сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро в полном составе.