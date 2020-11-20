В Москве разрешили пускать 25% зрителей на матчи РПЛ до конца года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве до конца 2020 года будут проходить при допуске не более 25 процентов болельщиков от вместимости стадионов.
Как сообщила пресс-служба лиги, такое решение принял столичный Департамент спорта. Там добавили, что проведение матчей со зрителями возможно при условии строгого выполнения всех профилактических мер.
В связи с пандемией коронавируса сезон-2019/20 в РПЛ был приостановлен в марте, после трехмесячной паузы розыгрыш чемпионата возобновился, но заполняемость стадионов не превышала 10 процентов.
При этом болельщики гостевых команд на арены не допускались. С начала сезона-2020/21 на матчах чемпионата России число зрителей было увеличено в соответствии с рекомендациями местных властей.
По ходу сезона Роспотребнадзор запретил московскому "Спартаку" проводить домашние матчи с присутствием болельщиков в связи с нарушением масочного режима. Однако позже ведомство сняло ограничения.
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