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Спорт

13:08

Увольнение Почеттино может обойтись "Тоттенхэму" в 23 млн евро

спорт

Фото: ТАСС/Martin Meissner/AP

"Тоттенхэм Хотспур" может потерять до 23 миллионов евро из-за расставания с главным тренером Маурисио Почеттино и его помощниками, сообщает "Газета.ру".

По условиям продленного в мае 2018 года контракта сумма отступных для аргентинца составит 14,6 миллиона евро.

Еще около 10 миллионов евро придется выплатить по условиям соглашений с Хесусом Пересом, Мигелем Д'Агостино и Антони Хименесом, входившими в штаб Почеттино.

Ранее стало известно, что новым тренером лондонского клуба назначен Жозе Моуринью. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до конца сезона 2022/23 года.

В текущем сезоне "Тоттенхэм" набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице. От лидирующего "Ливерпуля" он отстает на 20 баллов.

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