Жозе Моуринью возглавил "Тоттенхэм"

Фото: ТАСС/Dave Thompson/AP

Жозе Моуринью назначен главным тренером "Тоттенхэм Хотспур". Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до конца сезона 2022/23 года, сообщает ТАСС.

На этом посту португальский специалист сменил Маурисио Почеттино, отставка которого состоялась накануне. Аргентинец тренировал лондонский клуб с 2014 года.

В текущем сезоне "Тоттенхэм" набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице. От лидирующего "Ливерпуля" он отстает на 20 баллов.

Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед", из которого его уволили в декабре 2018 года. Ранее вместе с "Челси" он становился чемпионом Англии в 2005, 2006 и 2015 годах.