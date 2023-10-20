ОКР приостановил финансирование программ на 3,5 млрд рублей

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Олимпийский комитет России (ОКР) приостановил финансирование спортивных программ на сумму 3,514 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора ОКР Владимира Сенглеева.

По его словам, это связано с тем, что комитет не подтвердил источники финансирования. Ситуация возникла из-за убытков традиционных спонсоров ОКР в связи с санкциями в отношении РФ, уточнил Сенглеев на панельной сессии "Российское олимпийское движение: вызовы и перспективы" на международном спортивном форуме "Россия – спортивная держава".

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что международные федерации незаконно отстранили российских спортсменов от участия в мировых первенствах, включая представителей юношеского возраста из разных видов спорта. По этой причине спортсмены из России пропустили все квалификационные отборы для того, чтобы в 2024 году поучаствовать в зимних Играх, подчеркнул он.

Также Владимир Путин назвал этнической дискриминацией запрет на допуск российских спортсменов к соревнованиям на международном уровне. Президент отметил, что состязания стали инструментом политического давления.

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