ПСЖ одержал победу над "Лионом" в матче Лиги 1

Фото: AP Photo/Francois Mori
ПСЖ одержал победу над "Лионом" в матче шестого тура французской Лиги 1. Игра состоялась на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась со счетом 2:1.
На 54-й минуте счет открыл полузащитник "Лиона" Лукас Пакета, позднее, реализовав пенальти, счет сравнял полузащитник ПСЖ Неймар. Победный год в добавленное ко второму тайму время с головы забил вышедший на замену аргентинец Мауро Икарди.
Таким образом, ПСЖ укрепил лидерство в Лиге 1, набрав 18 очков за шесть матчей. В активе "Лиона" сейчас 7 очков, он располагается на девятой строчке.
Ранее сообщалось, что доктор математики из Оксфорда Том Кроуфорд создал формулу для определения лучшего футболиста в истории. В результате исследователю удалось установить, что этого звания удостоился форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Его результат составил 537 очков. На втором месте рейтинга расположился нападающий ПСЖ Лионель Месси. Он набрал 503 балла. Третье место занял Пеле с 459 очками.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: