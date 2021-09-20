ПСЖ одержал победу над "Лионом" в матче Лиги 1

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ПСЖ одержал победу над "Лионом" в матче шестого тура французской Лиги 1. Игра состоялась на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась со счетом 2:1.

На 54-й минуте счет открыл полузащитник "Лиона" Лукас Пакета, позднее, реализовав пенальти, счет сравнял полузащитник ПСЖ Неймар. Победный год в добавленное ко второму тайму время с головы забил вышедший на замену аргентинец Мауро Икарди.

Таким образом, ПСЖ укрепил лидерство в Лиге 1, набрав 18 очков за шесть матчей. В активе "Лиона" сейчас 7 очков, он располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что доктор математики из Оксфорда Том Кроуфорд создал формулу для определения лучшего футболиста в истории. В результате исследователю удалось установить, что этого звания удостоился форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Его результат составил 537 очков. На втором месте рейтинга расположился нападающий ПСЖ Лионель Месси. Он набрал 503 балла. Третье место занял Пеле с 459 очками.