Умер экс-футболист "ПСЖ" и сборной Франции Адамс после 39 лет в коме

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Умер бывший футболист "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Жан-Пьер Адамс в университетской больнице Нима. Ему было 73 года, 39 из них он провел в коме. Об этом сообщает "Газета.ру".

Адамс впал в кому в 1982 году из-за врачебной ошибки при проведении анестезии. Тогда, после завершения карьеры, он лег больницу, чтобы сделать операцию на коленном сухожилии. Его супруга отказалась от эвтаназии, и Адамс пробыл в коме до 6 сентября 2021 года.

Французский футболист выступал за команды "Ницца" и "ПСЖ". Он также сыграл 22 матча за национальную сборную.

Ранее скончался экс-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге в возрасте 79 лет. Он возглавлял МОК с 2001 по 2013 год. На посту его сменил немец Томас Бах.

