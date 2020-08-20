"Бавария" разгромила "Лион" и вышла в финал Лиги чемпионов

Фото: POOL/ТАСС/Frank Hoermann/ SVEN SIMON
Немецкий футбольный клуб "Бавария" разгромно победил французский "Лион" в рамках полуфинального матча Лиги чемпионов. Игра прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 3:0.
В составе "Баварии" два гола на счету Сержа Гнабри. Еще один мяч в концовке встречи забил нападающий Роберт Левандовски.
Из-за пандемии COVID-19 формат финальной части турнира был изменен. Так, со стадии 1/4 финала Лиги чемпионов все противостояния состоят из одного матча.
Таким образом, "Бавария" в 11-й раз вышла в финал турнира. "Лион" вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.
В финальном матче европейского турнира встретятся немецкая "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен". Игра состоятся 23 августа.
Ранее ПСЖ разгромно победил немецкий "Лейпциг" в полуфинальном матче Лиги чемпионов. Игра прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 3:0.
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