"Бавария" разгромила "Лион" и вышла в финал Лиги чемпионов

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Немецкий футбольный клуб "Бавария" разгромно победил французский "Лион" в рамках полуфинального матча Лиги чемпионов. Игра прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 3:0.

В составе "Баварии" два гола на счету Сержа Гнабри. Еще один мяч в концовке встречи забил нападающий Роберт Левандовски.

Из-за пандемии COVID-19 формат финальной части турнира был изменен. Так, со стадии 1/4 финала Лиги чемпионов все противостояния состоят из одного матча.

Таким образом, "Бавария" в 11-й раз вышла в финал турнира. "Лион" вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.

В финальном матче европейского турнира встретятся немецкая "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен". Игра состоятся 23 августа.

Ранее ПСЖ разгромно победил немецкий "Лейпциг" в полуфинальном матче Лиги чемпионов. Игра прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 3:0.