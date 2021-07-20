Капитан сборной РФ по регби оценил подготовку молодых спортсменов в стране

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Капитан сборной России по регби на Кубке мира – 2019 Василий Артемьев высказался о системе подготовки молодых спортсменов в стране, уделив внимание фигурному катанию. Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению спортсмена, первопричина как успехов, так и провалов кроется в советской системе подготовки атлетов.

"Главное там – заточенность на результат, которая идет у нас в спорте уже с шести-семи лет – и в хоккее, и в футболе, и в баскетболе. И эта нацеленность на результат с детства во многом является причиной того, что мы видим во взрослом возрасте", – заявил Артемьев.

Регбист объяснил, что в индивидуальных видах спорта такая методика дает результат. В качестве примера он привел фигурное катание, где за счет физической подготовки и гибкости спортсмены набирают высокие баллы за прыжки. При этом Василий Артемьев признал, что пик фигуристов проходит быстрее, а впоследствии они могут страдать от травм позвоночника.

В командных видах спорта, по мнению атлета, россияне также быстро выходят на пик, в том числе по физической подготовке, но затем наступает функциональный провал. Артемьев считает, что подготовка должна быть более плавной, с вниманием к развитию таланта игроков.

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