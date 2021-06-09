Бочкарев: в Мнёвниковской пойме появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы

10:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Мнёвниковской пойме планируют построить спортивный кластер площадью более 500 тысяч квадратных метров, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, там появятся спортивные объекты разного назначения.
Отмечается, на территории спорткластера хотят построить стадион для занятий регби и многофункциональный спортивный центр ЦСКА.
По словам Бочкарева, планируется открыть большой серфинг-парк, центр водных видов спорта с глубоководным бассейном, центр керлинга, ледовую арену Татьяны Навки и профессиональную академию хоккея Александра Овечкина с детской школой, бассейном, центрами физической подготовки и реабилитации.
Вице-мэр добавил, что также там оборудуют зоны для занятий спортом на открытом воздухе.
Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о создании нового спортивного кластера в пойме реки Чермянки. По словам специалиста, спортивное пространство оборудуют в процессе реализации проекта "Парк Яуза". Бирюков уточнил, что кластер расположится на участке от улицы Мусорского до проезда Дежнева. Там планируют обустроить десять спортивных площадок.
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