Развитие территории Мневниковской поймы могут закончить к 2030 году

17:52
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Работы, направленные на развитие Мневниковской поймы, могут закончить к 2030 году. Об этом говорится на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что Мневниковская пойма является огромной площадкой развития. "Здесь появятся спортивный кластер международного уровня, современные жилые кварталы, в том числе и для переселенцев реновации, и парк", – пояснил он.
Как добавил Бочкарев, на территории поймы продолжают строить транспортную инфраструктуру. Например, в планах значится строительство 15 километров дорог, двух станций подземки и четырех автомобильных, пешеходных мостов.
"В целом проект развития территории поймы планируется завершить к 2030 году", – уточнил Бочкарев.
Ранее стало известно, что реконструкция всех развязок МКАД может быть завершена в 2022–2023 годах.
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