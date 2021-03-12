Темпы строительства в Москве практически вернулись к показателям до пандемии – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Строительная отрасль Москвы практически достигла показателей периода до пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Мы видим, что спад заболеваемости позитивно влияет на динамику строительства в Москве. Объемы и темпы строительства после снятия ограничений растут, и уже можно говорить о том, что московская строительная отрасль практически вернулась к доковидным показателям", – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что застройщики по многим проектам уже наверстали отставание, которое произошло в результате прошлогодней приостановки работ из-за распространения коронавируса. По его словам, финансовые и организационные вопросы бюджетных строек решены в полном объеме.

При этом Бочкарев отметил, что спрос на рабочих ряда специальностей сохраняется. Однако, по его ожиданиям, благодаря организационным решениям на федеральном и региональном уровнях этот вопрос может быть скоро решен.

"Выход из сложившейся ситуации обеспечивается в том числе и строгим соблюдением правил организации строительного процесса. Не менее важен и контроль за соблюдением правил эпидемиологической безопасности на площадках. Специалисты Мосгосстройнадзора проводят регулярные проверки всех строительных объектов на предмет соблюдения застройщиками мер по профилактике коронавирусной инфекции. Такой подход дает хорошие результаты", – отметил Бочкарев.

В конце декабря заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что справиться с дефицитом работников, который образовался на фоне коронавируса, в строительной сфере без привлечения мигрантов поможет повышение зарплаты.

Весной прошлого года в Москве из-за распространения коронавируса в городе почти на два месяца приостанавливались строительные работы на всех объектах, кроме стратегических, к которым относятся медицинские учреждения, метро и транспорт.