В Москве планируют внедрять BIM-технологии при строительстве социальных объектов

18:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов
Московские строители продолжат совершенствовать технологии информационного моделирования (BIM) и внедрять их при создании новых объектов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что в настоящее время в столице реализуются несколько проектов с использованием BIM-технологий, к которым относятся в том числе пилотный проект жилого дома по программе реновации на Судостроительной улице.
"В ходе проектирования была развернута совместная работа в единой среде общих данных как проектировщиков, так и представителей заказчика – Московского фонда реновации. Это позволило на ранних этапах проектирования согласовывать проектные решения, исключить коллизии и ошибки в проекте и снизить количество не проработанных технически решений, которые могут быть выявлены на этапе строительства", – отметил Левкин.
Он подчеркнул, что при использовании новых технологий необходимо их сначала опробовать, наработать опыт и оценить эффективность. По его словам, для внедрения BIM-технологий в Москве рассматривают возможность установления экспериментального правового режима.
"Для успешной организации перехода строительного комплекса города на использование BIM-технологий планируется создание центров компетенций по ним во всех органах исполнительной власти, участвующих в процессах строительства и эксплуатации зданий и сооружений. А также направить усилия на подготовку кадров – в первую очередь заказчиков всех уровней, обладающих BIM-компетенциями", – добавил Левкин.
Ранее сообщалось, что первый дом по программе реновации с использованием BIM планируют ввести в 2023 году. Уточнялось, что в проведении эксперимента по созданию информационной модели жилого дома применялось программное обеспечение российского производства.
Технология информационного моделирования предусматривает сбор и комплексную обработку всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании в процессе его проектирования. Для объекта создают трехмерную модель.
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