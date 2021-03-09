В Москве планируют внедрять BIM-технологии при строительстве социальных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Московские строители продолжат совершенствовать технологии информационного моделирования (BIM) и внедрять их при создании новых объектов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что в настоящее время в столице реализуются несколько проектов с использованием BIM-технологий, к которым относятся в том числе пилотный проект жилого дома по программе реновации на Судостроительной улице.

"В ходе проектирования была развернута совместная работа в единой среде общих данных как проектировщиков, так и представителей заказчика – Московского фонда реновации. Это позволило на ранних этапах проектирования согласовывать проектные решения, исключить коллизии и ошибки в проекте и снизить количество не проработанных технически решений, которые могут быть выявлены на этапе строительства", – отметил Левкин.

Он подчеркнул, что при использовании новых технологий необходимо их сначала опробовать, наработать опыт и оценить эффективность. По его словам, для внедрения BIM-технологий в Москве рассматривают возможность установления экспериментального правового режима.

"Для успешной организации перехода строительного комплекса города на использование BIM-технологий планируется создание центров компетенций по ним во всех органах исполнительной власти, участвующих в процессах строительства и эксплуатации зданий и сооружений. А также направить усилия на подготовку кадров – в первую очередь заказчиков всех уровней, обладающих BIM-компетенциями", – добавил Левкин.

Ранее сообщалось, что первый дом по программе реновации с использованием BIM планируют ввести в 2023 году. Уточнялось, что в проведении эксперимента по созданию информационной модели жилого дома применялось программное обеспечение российского производства.

Технология информационного моделирования предусматривает сбор и комплексную обработку всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании в процессе его проектирования. Для объекта создают трехмерную модель.

