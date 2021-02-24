Дом по программе реновации на юге столицы построят с применением BIM-моделирования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

При строительстве дома по программе реновации на юге столицы будет использована технология BIM-моделирования. Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

"BIM-моделирование используется не только при проектировании, но и при строительстве, оснащении объекта, обеспечении эксплуатации и ремонте здания. Информационная модель предусматривает сбор и комплексную обработку всей технологической, архитектурно-конструкторской, экономической и иной информации об объекте, позволяя рассматривать его как единую информационную систему", – приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

По его словам, данный проект является одним из пилотных в рамках программы реновации, а при его разработке использовались передовые технологические решения.

Четырехсекционный дом на 110 квартир с одноуровневой подземной парковкой построят по адресу улица Судостроительная, владение 15. На первом этаже в нежилой части расположатся помещения общественного назначения с возможностью размещения центра информирования населения и объединенной диспетчерской службы.

В пресс-службе отметили, что в квартирах выполнят отделку комфорткласса. Территория около дома будет благоустроена и озеленена. Кроме того, там обустроят детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации 17 новых стартовых площадок. Новые площадки находятся в семи административных округах и 14 районах столицы. Они расположены в Северном Медведкове, Измайлове, Косино-Ухтомском районе, Новогирееве, Люблине, Бирюлеве Западном, Даниловском, Царицыне, Чертанове Южном, Черемушках, Южном Бутове, Очаково-Матвеевском, Фили-Давыдкове и Северном Тушине.