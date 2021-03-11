Образовательный кластер и парк появятся в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый парк появится в административно-деловом центре поселка Коммунарка рядом с образовательным кластером и культурным центром, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что ключевыми принципами организации пространства станут связность, открытость и функциональность.

По его словам, около парка создадут образовательный кластер, в котором будут учебные корпуса различных направлений.

"Ядром территории станет общественный и культурный центр в окружении учебных корпусов. Возможности участка и уникальный природный ландшафт позволят организовать здесь особенное место отдыха, а образовательные пространства будут обладать всеми городскими элементами", – приводятся в материале слова Кузнецова.

Согласно проекту Института генплана Москвы, учебные, спортивные и рекреационные зоны будут связаны с местами учебы и проживания пешеходными маршрутами и транспортным каркасом.

Учебные корпуса будут разделены на зоны по специальностям подготовки студентов и назначению помещений.

Как уточняется, административно-деловой центр появится в семи километрах от МКАД. Ожидается, что он станет фокусом развития ТиНАО.

Ранее сообщалось, что около 60 дворов, пешеходных маршрутов и несколько пришкольных территорий в ТиНАО вошли в программу "Мой район", в рамках которой их благоустроят до конца текущего года. Во дворах отремонтируют дороги и тротуары, разобьют газоны и клумбы. На благоустроенных территориях установят скамейки, урны и фонари. Спортивные и детские площадки оснастят новым оборудованием.

