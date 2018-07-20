Россия может претендовать на проведение летней Олимпиады – Путин

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Россия могла бы претендовать на проведение летних Олимпийских игр, такую возможность не исключил Владимир Путин. Об этом президент рассказал во время встречи с волонтерами, помогавшими болельщикам во время чемпионата мира по футболу.
"Это возможно", – цитирует ответ главы государства о вероятности организации Игр в России ТАСС.
Чемпионат мира по футболу проходил в РФ с 14 июня по 15 июля. Матчи принимали 11 городов страны, включая Москву, где на стадионах "Лужники" и "Спартак" прошло 12 игр.
Всего в организации ЧМ-2018 поучаствовали 35 тысяч волонтеров. Около семи процентов из них – приехали за-за рубежа. Средний возраст добровольца составил 14 года.
Этот чемпионат назвали лучшим турниром за всю его историю. Такую оценку 64 проведенным матчам, организации и работе волонтеров дали все: от иностранных болельщиков до руководства FIFA и зарубежных политиков.
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