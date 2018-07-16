В организации и проведении ЧМ поучаствовали 35 тысяч волонтеров

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В организации и проведении чемпионата мира по футболу поучаствовали 35 тысяч волонтеров. Об этом заявила руководитель департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018" Татьяна Гомзякова, сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, на ЧМ работали 17 тысяч волонтеров оргкомитета и более 18 тысяч городских волонтеров. "Я очень рада, что мы с самого начала интегрировали эти две команды", – отметила она.

По словам Гомзяковой, средний возраст волонтера – 24 года. 64% волонтеров составляли женщины, 36% – мужчины. При этом 7% от общего числа волонтеров – иностранцы из 112 стран.

Гомзякова добавила, что волонтерские центры продолжат работу и после завершения турнира.

Мундиаль проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победу в турнире одержала команда Франции, в решающем матче победившая сборную Хорватии.

Этот чемпионат назвали лучшим турниром за всю его историю. Такую оценку 64 проведенным матчам, организации и работе волонтеров дали все: от иностранных болельщиков до руководства FIFA и зарубежных политиков.

По оценке FIFA, мундиаль посетили около миллиона иностранных фанатов. Безвизовый режим для въезда в Россию по паспорту болельщика сохранится до конца года.