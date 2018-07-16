В организации и проведении ЧМ поучаствовали 35 тысяч волонтеров

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В организации и проведении чемпионата мира по футболу поучаствовали 35 тысяч волонтеров. Об этом заявила руководитель департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018" Татьяна Гомзякова, сообщает Агентство "Москва".
По ее словам, на ЧМ работали 17 тысяч волонтеров оргкомитета и более 18 тысяч городских волонтеров. "Я очень рада, что мы с самого начала интегрировали эти две команды", – отметила она.
По словам Гомзяковой, средний возраст волонтера – 24 года. 64% волонтеров составляли женщины, 36% – мужчины. При этом 7% от общего числа волонтеров – иностранцы из 112 стран.
Гомзякова добавила, что волонтерские центры продолжат работу и после завершения турнира.
Мундиаль проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победу в турнире одержала команда Франции, в решающем матче победившая сборную Хорватии.
Этот чемпионат назвали лучшим турниром за всю его историю. Такую оценку 64 проведенным матчам, организации и работе волонтеров дали все: от иностранных болельщиков до руководства FIFA и зарубежных политиков.
По оценке FIFA, мундиаль посетили около миллиона иностранных фанатов. Безвизовый режим для въезда в Россию по паспорту болельщика сохранится до конца года.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: