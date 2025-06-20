Министерство спорта объявило о возрождении общества "Буревестник"

Фото: фотохроника ТАСС/Валерий Зуфаров

Минспорта возродит спортивное общество "Буревестник", сообщил глава ведомства Михаил Дягтерев во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В наших планах вместе с Российским спортивным студенческим союзом создать зонтичную организацию, возродить общество "Буревестник". И запустить многоступенчатую систему студенческих лиг", – передает его слова ТАСС.

"Буревестник" – добровольное студенческое общество, созданное в 1936 году, которое объединяло студентов и профессорско-преподавательский состав большинства вузов СССР. До 1990-х годов все спортивные студенческие соревнования проводились только этим обществом. Кроме того, "Буревестник" входил в Международную федерацию университетского спорта и представлял там интересы СССР.

В 1990-х общество прекратило свое существование. Его функции стал выполнять созданный позднее Российский студенческий спортивный союз.

ПМЭФ открылся 18 июня и продлится до 21 июня. Участие в форуме подтвердили свыше 20 тысяч человек из 140 стран и территорий. 20 июня участие в форуме примет Владимир Путин.