"Спартак" обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московский "Спартак" вышел в полуфинал Кубка России по футболу, обыграв ЦСКА со счетом 1:0.

Гол забил Зелимхан Бакаев на 21-й минуте.

Ранее сообщалось, что "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1. На 30-й минуте гол забил футболист "Рубина" Владислав Игнатьев. В составе московской команды забитым голом на 69-й минуте отличился Александр Соболев.

