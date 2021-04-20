Президент РФС Александр Дюков избран в исполком UEFA

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков избран в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), сообщает РИА Новости. Его избрали в ходе конгресса UEFA в Монтре.

Дюков возглавляет РФС с 2019 года. В феврале его переизбрали на новый срок.

Александр Валерьевич Дюков родился 13 декабря 1967 года в Ленинграде. В 1991 году он закончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности "инженер-аэрогидромеханик".

С 2006 года Александр Дюков возглавляет компанию "Газпром нефть". С 2019 года он является президентом Российского футбольного союза.