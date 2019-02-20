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16:32

IAAF согласовала кандидатуры тренеров-сопроводителей российских спортсменов

спорт

16:32

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила кандидатуры 25 тренеров и специалистов, которые смогут сопровождать российских атлетов на международных соревнованиях. Они представлены как сопровождающие нейтральных спортсменов на 2019 год.

Состав согласованных российских тренеров и специалистов сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики:

  • Сергей Клевцов (спортсмен Сергей Шубенков, бег с барьерами)
  • Радион Гатауллин, Татьяна Решетникова (спортсменка Аксана Гатауллина, прыжки с шестом)
  • Наталья Загорулько (спортсменка Елена Куличенко, прыжки в высоту)
  • Алексей Коротаев (спортсменка Олеся Солдатова, спринт)
  • Наталья Назарова (спортсменка Дженнифер Акиниймика, спринт)
  • Леонид Федоров (спортсмен Алексей Федоров, тройной прыжок)
  • Татьяна Сенченко, Альберт Газизов (спортсмен Егор Николаев, бег на длинные дистанции)
  • Михаил Кучеряну (спортсменка Ольга Муллина, прыжки с шестом)
  • Владислав Хайкин (спортсмены Тимур Моргунов, Георгий Горохов, прыжки с шестом)
  • Александр Мухин (спортсмен Илья Иванюк, прыжки в высоту)
  • Кристина Ловачева (спортсменка Мария Кочанова, прыжки в высоту)
  • Александр Жихарев (спортсменка Мария Аглицкая, спринт)
  • Владимир Бондаренко (спортсменка Елизавета Бондаренко, прыжки с шестом)

Ранее 10 российских тренеров были согласованы IAAF как сопровождающие.

спорт

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