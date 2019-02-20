IAAF согласовала кандидатуры тренеров-сопроводителей российских спортсменов

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила кандидатуры 25 тренеров и специалистов, которые смогут сопровождать российских атлетов на международных соревнованиях. Они представлены как сопровождающие нейтральных спортсменов на 2019 год.

Состав согласованных российских тренеров и специалистов сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики:

Сергей Клевцов (спортсмен Сергей Шубенков, бег с барьерами)

Радион Гатауллин, Татьяна Решетникова (спортсменка Аксана Гатауллина, прыжки с шестом)

Наталья Загорулько (спортсменка Елена Куличенко, прыжки в высоту)

Алексей Коротаев (спортсменка Олеся Солдатова, спринт)

Наталья Назарова (спортсменка Дженнифер Акиниймика, спринт)

Леонид Федоров (спортсмен Алексей Федоров, тройной прыжок)

Татьяна Сенченко, Альберт Газизов (спортсмен Егор Николаев, бег на длинные дистанции)

Михаил Кучеряну (спортсменка Ольга Муллина, прыжки с шестом)

Владислав Хайкин (спортсмены Тимур Моргунов, Георгий Горохов, прыжки с шестом)

Александр Мухин (спортсмен Илья Иванюк, прыжки в высоту)

Кристина Ловачева (спортсменка Мария Кочанова, прыжки в высоту)

Александр Жихарев (спортсменка Мария Аглицкая, спринт)

Владимир Бондаренко (спортсменка Елизавета Бондаренко, прыжки с шестом)

Ранее 10 российских тренеров были согласованы IAAF как сопровождающие.