Международная федерация фехтования заинтересовалась дуэлями на световых мечах

Международная федерация фехтования (FIE) следит за новыми тенденциями в фехтовании и позитивно оценивает решение Франции признать поединки на световых мечах официальным видом спорта. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Ранее Федерация фехтования Франции (FFE) признала новым видом спорта поединки с использованием световых мечей наряду со шпагами, саблями и рапирами. Спортсмены будут фехтовать поликарбонатовыми копиями, оснащенными цветными лампочками и звуковыми чипами. По словам генсека FFE Сержа Обаилли, федерация таким образом хочет побудить молодежь заниматься спортом.
В свою очередь, представитель FIE Серж Тимачефф заявил, что FIE не признает фехтование на световых мечах видом спорта, однако с интересом следит за событиями во Франции.
"Мы всегда следим за новыми трендами в фехтовании, и мы заинтересованы в его развитии (фехтовании на световых мечах. – ред.) и принятии французской федерацией", – заявил Тимачефф.
Световые мечи — оружие джедаев из киноэпопеи Джорджа Лукаса "Звездные войны". Режиссер снял шесть эпизодов, которые вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. Затем Лукас продал права на кинофраншизу корпорации Walt Disney. В 2015 вышел седьмой эпизод "Звездных войн", а в 2017 году — восьмой.
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