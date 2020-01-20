Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Фото: ТАСС/Nick Wass/AP

Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом говорится на сайте лиги.

На прошлой неделе Овечкин забил восемь шайб, в двух матчах он оформил хет-трик. Он забил свою 692-ю шайбу в ворота "Нью-Йорк Айлендерс" (6:4) и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги канадца Уэйна Гретцки (894).

Овечкин поднялся на девятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Спортсмен сравнялся по забитым голам с канадцем Стивом Айзерманои (692) и обошел канадца Марио Лемье (690).

Помимо этого, хоккеист установил рекорд, забив не менее 30 голов в первых 15 сезонах в НХЛ. В 49 матчах чемпионата спортсмен набрал 50 очков, на его счету 34 шайбы. Ранее Овечкин помог "Вашингтону" победить "Нью-Джерси Девилз" (5:2).

