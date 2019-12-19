Баскетболисты ЦСКА обыграли "Црвену Звезду" в Евролиге

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Баскетболисты московского ЦСКА победили сербскую "Црвену Звезду" в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча в Москве завершилась со счетом 100:74. В составе победителей самым результативным стал Майк Джеймс, который набрал 29 очков.

Таким образом, ЦСКА одержал девятую победу на турнире и занимает пятое место в таблице. В следующем туре армейцы 20 декабря сыграют в гостях с турецким "Анадолу Эфес".

Ранее подмосковные "Химки" со счетом 109:83 переиграли казанский УНИКС в матче Единой лиги ВТБ.