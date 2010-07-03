"Химки" обыграли УНИКС в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" со счетом 109:83 переиграл казанский УНИКС в матче Единой лиги ВТБ. Встречу посетили почти 3 тысячи зрителей, сообщает ТАСС.

Самым результативным игроком матча стал суперзвезда "Химок", атакующий защитник Алексей Швед. На счету игрока сборной России 24 очка, 3 реализованных штрафных броска, 5 подборов, 8 ассистов и 1 перехват за 27 минут игрового времени.

На данный момент в активе подмосковной команды шесть побед в шести матчах регулярного сезона. Пока "Химки" находятся на первом месте турнирной таблице. В следующем матче химчанам предстоит сыграть с пермской "Пармой" на домашней площадке.

Летом сборная России по баскетболу выступила на Чемпионате мира в Китае. По итогам двух групповых этапов команда не вышла в финальную стадию турнира, однако обеспечила себе место в квалификации на Олимпийские игры в Токио.