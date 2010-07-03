Четыре новые спортивные площадки появятся на юге Москвы

07:40
07:40
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
На юге Москвы появятся четыре многофункциональные спортивные площадки. К их возведению приступили в районах Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Южное, Зябликово и Чертаново Южное, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Две спортивные площадки появятся на Варшавском шоссе, дом 158, корпус 2 и Каширском шоссе, дом 76, корпус 4. Там уже выставили ограждение, оборудовали строительные городки и начали прокладывать инженерные коммуникации.
Еще на двух площадках – на Тамбовской улице, дом 10 и Ореховом бульваре, владение 24, корпус 2 – ведутся подготовительные работы. Там выставляется ограждение, обустраиваются бытовые городки.
На площадках на Тамбовской улице, Каширском и Варшавском шоссе оборудуют поля для мини-футбола, огороженные забором. Съемно-разъемный борт позволит трансформировать площадки в ледовые арены.
Рядом с футбольными полями разместят административные здания с медпунктом, охраной и зоной выдачи и заточки коньков. Там же построят гаражи для ледового оборудования и технические помещения.
На Каширском шоссе обустроят площадку для воркаута, а над многофункциональной площадкой на Тамбовской улице оборудуют навес от осадков.
На Ореховом бульваре можно будет поиграть в волейбол, баскетбол и футбол. Зимой там обустроят ледовую арену. Предусмотрены ограждение и навес, рядом появятся четыре зоны для воркаута.
Там же установят детскую площадку, гараж для ледового оборудования и административное здание с медпунктом, раздевалкой, гардеробом, помещением для заточки коньков и пунктом проката спортивного инвентаря.
В районе Левобереженый построят школу в авангардном стиле на 1900 мест. Здание появится в микрорайоне 1Б, корпус 24. Центральный фасад украсят витражи с архитектурным стеклом.
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