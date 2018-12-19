Уле Гуннар Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед"

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Новым главным тренером английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" стал норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер, сообщается в Twitter клуба. Соглашение с ним рассчитано до конца сезона.

Сульшер сменил португальского специалиста Жозе Моуринью, которого уволили после двух лет работы в клубе.

Моуринью пришел в "Манчестер Юнайтед" в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 под его руководством манкунианцы выиграли Кубок лиги, Лигу Европы и суперкубок Англии.

В том же сезоне команда заняла шестое место в английской премьер-лиге, в сезоне-2017/18 – второе. В нынешнем сезоне "МЮ" располагаются на 6-й строчке, от лидирующего "Ливерпуля" клуб отстает на 19 очков.