19 августа, 16:57Спорт
Украинская футболистка "Систерса" получила желтую карточку за споры на русском языке
Фото: телеграм-канал "Mash на спорте"
Судья показала футболистке "Систерса" Ирине Майбородиной желтую карточку после того, как та начала спорить с арбитром на русском языке. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.
Инцидент произошел в первом тайме матча между футбольным клубом "Систерс" и командой "Колос", который проходил в рамках чемпионата Украины. По данным издания, спортсменка слишком эмоционально отреагировала на игровой момент, высказываясь при этом на русском языке.
"На русском языке мы здесь не общаемся", – заявила судья Анастасия Романюк.
Ранее украинский вратарь мадридского клуба "Реал" Андрей Лунин вызвал критику соотечественников из-за русского слова, которое он произнес во время ролика.
Видео, приуроченное к грядущему полуфиналу клубного чемпионата мира, появилось в соцсетях "Реала". Футболистов попросили произнести в ролике слово "полуфинал" на их родном языке. Лунин вместо "півфінал" на украинском языке произнес "полуфинал" на русском языке.