"Зенит" обыграл ЦСКА в матче 3-го тура РПЛ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА в игре 3-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе "Зенита" оба мяча на счету нападающего Сердара Азмуна. Футболист смог поразить ворота московского клуба на 19-й и 70-й минутах встречи.

У ЦСКА единственный гол забил Никола Влашич на 26-й минуте игры.

Таким образом, "Зенит" одержал в новом сезоне 3 победы в 3-х матчах. Команда с берегов Невы занимает первое место в турнирной таблице.

ЦСКА расположился на пятом месте. На счету армейцев 6 набранных очков.

Следующую встречу в рамках РПЛ "Зенит" проведет 22 августа. Команда сыграет против "Тамбова". ЦСКА в этот же день проведет матч против казанского "Рубина".

Ранее гендиректор "Спартака" выразил мнение, что футболисты должны были победить "Уфу" в матче РПЛ. Матч завершился боевой ничьей – 1:1.