Спартак обыграл ЦСКА в московском дерби со счетом 2:1

Спартак обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1. Встреча проходила на стадионе Спартака в Тушино.
У Спартака дубль сделал защитник Самуэль Жиго на 59-й и 79-й минутах, у ЦСКА отличился Марио Фернандес.
Футбольный матч московских клубов Спартак и ЦСКА начался с аплодисментов в честь экипажа самолета А321 "Уральских авиалиний", который сумел предотвратить гибель пассажиров при аварийной посадке в кукурузном поле.
Ранее Российская премьер-лига сообщала, что все матчи шестого тура будут начинаться с аплодисментов в адрес пилотов и бортпроводников самолета А321.
Накануне их овациями встретили на стадионе в Екатеринбурге. Командир Дамир Юсупов первым ударил по мячу, таким образом, символически открыв матч между "Уралом" и "Крыльями Советов". На поле вышел весь экипаж. Более двадцати тысяч человек аплодировали стоя.
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