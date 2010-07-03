Спартак обыграл ЦСКА в московском дерби со счетом 2:1

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Спартак обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1. Встреча проходила на стадионе Спартака в Тушино.

У Спартака дубль сделал защитник Самуэль Жиго на 59-й и 79-й минутах, у ЦСКА отличился Марио Фернандес.

Футбольный матч московских клубов Спартак и ЦСКА начался с аплодисментов в честь экипажа самолета А321 "Уральских авиалиний", который сумел предотвратить гибель пассажиров при аварийной посадке в кукурузном поле.

Ранее Российская премьер-лига сообщала, что все матчи шестого тура будут начинаться с аплодисментов в адрес пилотов и бортпроводников самолета А321.

Накануне их овациями встретили на стадионе в Екатеринбурге. Командир Дамир Юсупов первым ударил по мячу, таким образом, символически открыв матч между "Уралом" и "Крыльями Советов". На поле вышел весь экипаж. Более двадцати тысяч человек аплодировали стоя.