Россиянка завоевала серебро на ЧЕ по триатлону

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На чемпионате Европы по триатлону в спринте серебряную медаль завоевала россиянка Валентина Рясова. Соревнования проходят в австрийском Кицбюэле.

Первой стала немка Лаура Линдеманн с общим временем 35 минут 21 секунда. От нее Рясова отстала на 5 секунд. Замкнула тройку победителей француженка Леони Перио.

13-е место заняла еще одна россиянка Юлия Голофеева, а также Диана Исакова стала 25-й.

Ранее российская легкоатлетка Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Италии. Она опередила своих соперниц, прыгнув на 4,76 метра.