Российская теннисистка Павлюченкова вышла в финал Roland Garros

Фото: ТАСС/Aurelien Morissard/Zuma

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в финал Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка обыграла словенку Тамару Зиданшек в полуфинале Roland Garros. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Павлюченковой.

Уточняется, что в финале, который состоится 12 июня, россиянка встретится с победительницей матча между чешкой Барборой Крейчиковой и гречанкой Марией Саккари.

Ранее сообщалось, что американская теннисистка Серена Уильямс не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В четвертом раунде она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счетом 3:6, 5:7.

