Московская команда впервые стала чемпионом России по регби-7 среди женщин

Фото: cska-rugby.ru

Команда из Москвы впервые в истории стала чемпионом РФ по регби-7 среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента спорта.

В ведомстве уточнили, что спортсменки стали лидерами, несмотря на отсутствие в финальной игре трех ведущих игроков.

"В финальном матче красно-синие оказались сильнее подмосковного ВВА со счетом 15:0. Таким образом, клуб одержал победы в шести из семи туров и впервые в своей истории стал чемпионом России по олимпийской дисциплине регби-7. По итогам сезона-2020/2021 команде удалось оформить золотой дубль – ранее ЦСКА стал победителем "Лиги ставок – Кубка России по регби-7", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, там рассказали, что аналогичное чемпионство среди мужских команд зафиксировали 26 лет назад, в 1995 году.

Напомним, женская команда РК ЦСКА появилась в 2016 году и первые годы выступала на региональных соревнованиях в столице. В сезоне-2020/2021 коллектив под руководством нового главного тренера Александра Алексеенко дебютировал в высшем дивизионе чемпионата РФ по регби-7.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялся весенний забег "Апрель". Трасса в пять километров была оборудована на территории спорткомплекса "Лужники". Организаторы рассказали, что в женском зачете победу одержала легкоатлетка Юлия Конякина. Она пробежала дистанцию за 16 минут 43 секунды.