Россиянка Сидорова победила в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Италии

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Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Она опередила своих соперниц, прыгнув на 4,76 метра. Второе место заняла спортсменка из Белоруссии Ирина Жук с результатом 4,71 метра. Третье – гречанка Екатерини Стефаниди, прыгнувшая на 4,66 метра.

Ранее сообщалось, что голландская легкоатлетка Сифан Хассан побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров. Она пробежала дистанцию за 29 минут 6,82 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал эфиопке Алмаз Аяне, которая в 2016 году то же расстояние пробежала за 29 минут 17,45 секунды.

