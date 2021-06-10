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Спорт

10 июня, 22:01

Россиянка Сидорова победила в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Италии

спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Она опередила своих соперниц, прыгнув на 4,76 метра. Второе место заняла спортсменка из Белоруссии Ирина Жук с результатом 4,71 метра. Третье – гречанка Екатерини Стефаниди, прыгнувшая на 4,66 метра.

Ранее сообщалось, что голландская легкоатлетка Сифан Хассан побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров. Она пробежала дистанцию за 29 минут 6,82 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал эфиопке Алмаз Аяне, которая в 2016 году то же расстояние пробежала за 29 минут 17,45 секунды.

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