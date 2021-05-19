В Спортивной ассоциации маленьких людей России прокомментировали бой Хасбика и Абдурозика

Фото: YouTube/Асхаб Тамаев

Проведение боя между маленькими людьми Хасбуллой Магомедовым и певцом Абдурозиком является неэтичным поступком, заявила глава Спортивной ассоциации маленьких людей России Ульяна Подпальная. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Это не то, что даже показательный бой, – им платят большую сумму денег, и это шоу. Чтобы люди посмеялись. Но ничего серьезного в этом нет, это не спорт. Вообще это неэтично, неправильно, с моей точки зрения. Мне кажется, только с одной стороны это может быть правильным и красивым – если единоборства среди маленьких людей сделают паралимпийским видом спорта. Это может быть дзюдо, карате, и люди будут понимать, что это серьезный вид спорта, серьезные выступления, а не какое-то шоу для смеха", – отметила Подпальная.

По ее словам, такого рода мероприятия не вызывают интерес к спорту.

Ранее бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Майклом Чендлером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 262 в Хьюстоне.