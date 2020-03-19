Боксер Чудинов рассказал об отмене боя во Владикавказе из-за COVID-19

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский боксер Федор Чудинов рассказал об отмене боя во Владикавказе из-за COVID-19. Спортсмен должен был встретиться с малавийским боксером Айзеком Чилембой.

Турнир отменили из-за принятых по всей России мер по противодействию распространению коронавируса. Чудинов признался, что был расстроен этой новостью, добавив, что тренировочные процессы все были подстроены именно под эту дату (21 марта).

"Было печально, потому что сорвался бой не только у меня, а и у ребят, которые готовились с нами выступать на этом шоу. Конечно, вся подготовка у нас строилась под эту дату, чтобы я подошел на максимальном пике к этому бою", – цитирует News.ru слова спортсмена.

Он подчеркнул, что сложность в проведении турнира состояла и в том, что его соперник не мог приехать в Россию из-за введенных ограничений. Чудинов охарактеризовал бойца как очень сложного соперника с хорошей скоростью и техникой, отметив, что ранее еще не встречался с бойцами с таким стилем борьбы.

Российский боец также поделился, что к бою готовился со своим тренером Виталием Слановым. Они отрабатывали скорость, точность, выносливость и жесткость ударов. Он добавил, что тренировка была стандартная, без особенностей.

По словам спортсмена, сейчас ему дали на отдых неделю, которая должна была быть после поединка, а после назначения точной даты боя Чудинов намерен снова возобновить усиленные тренировки и подготовку к турниру.

"Я отдыхаю, сильно не расслабляюсь и буду продолжать тренироваться в спокойном темпе. В парах стоять не буду, но буду бегать и работать на снарядах, чтобы совсем не растерять форму", – заключил спортсмен.

Впервые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были зафиксированы в декабре прошлого года. Количество зараженных в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось.

Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч. Число заразившихся коронавирусом в России составляет 199 человек.

