Футболист "Баварии" Левандовский побил рекорд Герда Мюллера по голам за календарный год

Фото: EPA/TASS/PHILIPP GUELLAND
Немецкий футбольный клуб "Бавария" разгромил "Вольфсбург" в матче 17-го тура чемпионата Германии.
Игра прошла на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу "Баварии".
Забитыми голами в игре отметились Томас Мюллер (7-я минута), Дайо Упамекано (57), Лерой Сане (59). Кроме того, на 87-й минуте отличился нападающий "Баварии" Роберт Левандовский.
Для Левандовского забитый гол стал 43-м в нынешнем календарном году. Таким образом, польский футболист побил рекорд Герда Мюллера, державшийся с 1972 года.
"Бавария" победила в пятый раз подряд в чемпионате и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. В активе команды из Мюнхена 43 очка. В свою очередь, "Вольфсбург" расположился на 12-м месте с 20 баллами.
Следующий матч "Бавария" сыграет против "Боруссий" из Менхенгладбаха. Игра запланирована на 7 января. При этом 9 января "Вольфсбург" в гостях сыграет с "Бохумом".
Ранее английский футбольный клуб "Манчестер Сити" разгромил "Лидс" в матче 17-го тура чемпионата Англии. Игра прошла на стадионе "Этихад". Встреча закончилась со счетом 7:0.
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