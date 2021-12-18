Футболист "Баварии" Левандовский побил рекорд Герда Мюллера по голам за календарный год

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Немецкий футбольный клуб "Бавария" разгромил "Вольфсбург" в матче 17-го тура чемпионата Германии.

Игра прошла на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу "Баварии".

Забитыми голами в игре отметились Томас Мюллер (7-я минута), Дайо Упамекано (57), Лерой Сане (59). Кроме того, на 87-й минуте отличился нападающий "Баварии" Роберт Левандовский.

Для Левандовского забитый гол стал 43-м в нынешнем календарном году. Таким образом, польский футболист побил рекорд Герда Мюллера, державшийся с 1972 года.

"Бавария" победила в пятый раз подряд в чемпионате и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. В активе команды из Мюнхена 43 очка. В свою очередь, "Вольфсбург" расположился на 12-м месте с 20 баллами.

Следующий матч "Бавария" сыграет против "Боруссий" из Менхенгладбаха. Игра запланирована на 7 января. При этом 9 января "Вольфсбург" в гостях сыграет с "Бохумом".

Ранее английский футбольный клуб "Манчестер Сити" разгромил "Лидс" в матче 17-го тура чемпионата Англии. Игра прошла на стадионе "Этихад". Встреча закончилась со счетом 7:0.