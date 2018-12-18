Представители Союза биатлонистов России и IBU встретились в Москве

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Представители Союза биатлонистов России (СБР) и IBU встретились в Москве. На встрече, которая длилась более четырех часов, обсуждались вопросы восстановления статуса российской организации в международной.

"До восстановления СБР в правах еще далеко. Мы надеемся на плодотворную работу той группы, которая должна к сентябрю подготовить резюме – готов ли СБР вернуться в международную биатлонную семью, выполнены ли все критерии. Они были сегодня опять представлены", – сообщил по итогу встречи президент СБР Владимир Драчев, передает РИА Новости.

По его словам, совместно обсуждался каждый критерий по отдельности. Всего 12 пунктов. Драчев отметил, что к решению вопроса подключились юристы ОКР, министерства спорта, а также специалисты СБР и руководители РУСАДА, которые входят в рабочую группу.

Осенью 2018 года IBU отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России. Таким образом, он до сих пор остается временным членом организации. Россия, по-прежнему, лишена права голоса на конгрессе, а также возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации, а также проводить международные соревнования по биатлону.

Статус СБР был понижен в декабре прошлого года из-за многочисленных антидопинговых нарушений российских спортсменов. В частности IBU заподозрил двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова и еще троих российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

В декабре Союз биатлонистов России получил уведомление о начале следственных действий в отношении российских спортсменов в Австрии.

В список подозреваемых попали биатлонисты Александр Логинов, Алексей Волков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Ирина Старых, тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов и массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов. Шипулин назвал претензии полиции безосновательным бредом.

Как отметили в Минспорта, россиянам предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира, который прошел в Австрии в 2017 году. При этом, заявили в ведомстве, за прошедшие годы ни организаторы того чемпионата, ни антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли.