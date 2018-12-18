Представители Союза биатлонистов России и IBU встретились в Москве

Представители Союза биатлонистов России (СБР) и IBU встретились в Москве. На встрече, которая длилась более четырех часов, обсуждались вопросы восстановления статуса российской организации в международной.
"До восстановления СБР в правах еще далеко. Мы надеемся на плодотворную работу той группы, которая должна к сентябрю подготовить резюме – готов ли СБР вернуться в международную биатлонную семью, выполнены ли все критерии. Они были сегодня опять представлены", – сообщил по итогу встречи президент СБР Владимир Драчев, передает РИА Новости.
По его словам, совместно обсуждался каждый критерий по отдельности. Всего 12 пунктов. Драчев отметил, что к решению вопроса подключились юристы ОКР, министерства спорта, а также специалисты СБР и руководители РУСАДА, которые входят в рабочую группу.
Осенью 2018 года IBU отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России. Таким образом, он до сих пор остается временным членом организации. Россия, по-прежнему, лишена права голоса на конгрессе, а также возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации, а также проводить международные соревнования по биатлону.
Статус СБР был понижен в декабре прошлого года из-за многочисленных антидопинговых нарушений российских спортсменов. В частности IBU заподозрил двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова и еще троих российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
В список подозреваемых попали биатлонисты Александр Логинов, Алексей Волков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Ирина Старых, тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов и массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов. Шипулин назвал претензии полиции безосновательным бредом.
Как отметили в Минспорта, россиянам предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира, который прошел в Австрии в 2017 году. При этом, заявили в ведомстве, за прошедшие годы ни организаторы того чемпионата, ни антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.