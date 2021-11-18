Бывший игрок ФК "Крылья Советов" Денис Ковба скончался на 43-м году жизни

Фото: kc-camapa.ru

Бывший игрок самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Денис Ковба скончался на 43-м году жизни. Об этом сообщается на сайте клуба.

Около недели назад супруга спортсмена рассказала, что тот находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации из-за COVID-19.

"Футбольный клуб "Крылья Советов" приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами", – говорится в сообщении.

В клубе отметили, что самарские болельщики уважали спортсмена за самоотверженность и надежность.

В составе команды Ковба провел 260 матчей и забил 8 голов. Кроме того, футболист выступал в Кубке УЕФА, завоевывал бронзовые медали чемпионата России и становился финалистом Кубка России.