Умер тренер и основатель женского баскетбольного клуба "Спартак" Давид Берлин

Фото: mst.mosreg.ru
На 97-м году жизни скончался советский и российский баскетбольный тренер Давид Берлин, сообщается на сайте Олимпийского комитета России.
"Коллектив Олимпийского комитета России выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Давида Яковлевича Берлина", – говорится в сообщении.
Соболезнования также выразил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов на странице в Facebook.
"Патриарх баскетбола", так его называли в нашей стране. Всю свою жизнь посвятил развитию любимого вида спорта. Более 70 лет он стоял во главе основанного им же женского баскетбольного клуба "Спартак", воспитал олимпийских чемпионок, заложил важнейшие спортивные традиции", – написал Абаренов.
Давид Берлин был заслуженным работником физической культуры РФ, одним из основоположников женского баскетбола в России. В 1978 году под его началом команда стала чемпионом СССР и трижды выигрывала Кубок Ронкетти.
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