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Культура

03:07

Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская

культура

Фото: Facebook/Asmalovskaya Kristina

Скончалась участница программы "Танцы со звездами", танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская. Об этом сообщила ведущая программы "АБВГДейка" Татьяна Черняева в своем аккаунте в Facebook.

Асмаловская ушла из жизни в возрасте 42 лет. Как уточнила Черняева, причиной смерти артистки стал коронавирус.

"Светлая память светлому человеку", – написала Черняева.

Она добавила, что Асмаловская не проходила вакцинацию от коронавируса.

Кристина Асмаловская родилась 21 мая 1980 года в Москве. Она являлась мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трижды выигрывала чемпионат России среди профессионалов.

Асмаловская известна зрителю в качестве ведущей передачи "АБВГДейка". Кроме того, она принимала участие в проекте "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1". Ее партнерами в разное время были Марат Башаров и Максим Щеголев.

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