Каноисты Шамшурин и Чеботарь выиграли дистанцию 1 000 метров на чемпионате мира

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Россияне Шамшурин и Владислав Чеботарь завоевали золото в соревнованиях каноэ-двоек в рамках чемпионата мира по гребному спорту. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмены выступили на дистанции 1 000 метров. Они показали результат в 3 минуты 32,83 секунды.

На втором месте по итогам заплыва оказался дуэт из Польши в составе Виктора Глазунова и Томаша Барняка с результатом в 3 минуты 34,38 секунды. Замыкают тройку призеров кубинцы Сергей Мадригал и Фернандо Энрикес (3 минуты 35,21 секунды).

Еще одну медаль команде от России принесла участница гонок на байдарках Наталья Подольская. Она заняла третье место на дистанции в 200 метров с показателем 40,79 секунды.

В сентябре в Москве открылся уникальный крытый вейк-спот. Эта площадка позволяет заниматься в бассейне, а также принимать участие в тренировках на скалодроме и фитнес-зале.