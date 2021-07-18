Россиянин Махачев победил Мойзеса в главном бою турнира UFC Vegas 31

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Российский боец Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Тиаго Мойзесом в главном поединке турнира UFC Vegas 31.

Бой окончился в четвертом раунде после успешного применения Махачевым удушающего приема. Таким образом, россиянин победил уже восьмой раз подряд.

Всего Махачев за профессиональную карьеру провел 21 бой, в которых одержал 20 побед и потерпел одно поражение.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проиграл бой Дастину Порье. Спортсмены встретились третий раз в рамках турнира UFC 264 накануне в Лас-Вегасе на "Ти-Мобайл Арене". Однако в первом раунде ирландский спортсмен сломал ногу. Порье одержал победу техническим нокаутом.