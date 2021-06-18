Сборная Нидерландов победила Австрию и досрочно вышла в плей-офф Евро-2020

Фото: AP Pool/Peter Dejong

Сборная Нидерландов по футболу победила команду Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча прошла в Амстердаме. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу голландцев.

Счет в игре на 11-й минуте открыл Мемфис Депай. Футболист отличился с пенальти. На 67-й минуте Дензел Думфрис удвоил преимущество сборной Нидерландов.

Таким образом, голландцы набрали 6 очков в двух встречах и гарантировали себе первое место в группе и досрочный выход в плей-офф Евро-2020.

Второе место в группе С на данный момент занимает сборная Украины. В ее активе 3 очка. На третьем месте идет сборная Австрии с 3 набранными баллами.

Замыкает турнирную таблицу группы команда Северной Македонии. Оба матча эта сборная проиграла.

В заключительном туре сборная Австрии сыграет с Украиной. В свою очередь, команда Нидерландов проведет матч с македонцами. Игры состоятся 21 июня в 19:00.

Ранее сборная команда Украины обыграла футболистов из Северной Македонии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Игра завершилась со счетом 2:1.

В украинской команде голы забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. В команде проигравших выделился Эзган Алиоски.