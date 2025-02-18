Выбежавший на лед арены "Локомотива" болельщик выплатит 500 тысяч рублей

Фото: hclokomotiv.ru

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" через суд взыскал с выбежавшего на лед болельщика 500 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Кировского районного суда города.

Инцидент произошел 24 апреля 2024 года в спорткомплексе "Арена 2000 Локомотив" в ходе матча между командами "Локомотив-Ярославль" и "Металлург-Магнитогорск". Суд установил, что болельщик Евгений Баунов нарушил правила поведения и перелез через ограждение, выбежав на ледовое поле. Из-за этого пришлось приостанавливать матч.

Баунов был оштрафован, также ему год нельзя посещать спортивные матчи. При этом "Локомотив" оштрафован на 500 тысяч рублей как соорганизатор домашнего матча. Именно эту сумму клуб и взыскал с болельщика, говорится в решении суда. Кроме того, на мужчину возложили обязанность уплатить судебные издержки в размере 15 тысяч рублей.

Ранее фанат нападающего клуба "Интер Майами" Лионеля Месси выбежал на поле во время матча. Кроме того, мужчина сбил с ног телохранителя футболиста и обнял своего кумира. Затем телохранитель оттащил мужчину, вскоре нарушителя увели с футбольного поля. Других подробностей инцидента не сообщалось.

