22 марта, 17:15Спорт
Выбежавшего на поле фанат в матче Россия – Сербия арестовали
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Савеловский суд Москвы назначил административный арест на 13 суток болельщику Максиму Десятцкому, который выбежал на поле в ходе встречи двух команд – России и Сербии. Матч состоялся 21 марта на стадионе "ВТБ-Арена". Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
По информации пресс-службы, суд признал вину мужчины в противоправных действиях по статье о нарушении правил поведения зрителей при проведении матчей.
Сборная России по футболу 21 марта провела первый матч в 2024 году, разгромив команду Сербии в Москве со счетом 4:0. Мячи в ворота соперника забили Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. На 88-й минуте судя отменил гол полузащитника сборной России Арсена Захаряна.
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