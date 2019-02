Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон Кэпиталз", установил очередной рекорд. Он стал четвертым в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) игроком, забросившим 40 шайб в десяти сезонах подряд, сообщает "Вечерняя Москва".

Овечкин забросил 40-ю шайбу в матче против "Анахайма". Тем не менее команда россиянина потерпела крупное поражение – 5:2.



Goal No. 40 of the season for @ovi8. pic.twitter.com/CCDgvjXWmp