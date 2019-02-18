Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

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Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон Кэпиталз", установил очередной рекорд. Он стал четвертым в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) игроком, забросившим 40 шайб в десяти сезонах подряд, сообщает "Вечерняя Москва".

Овечкин забросил 40-ю шайбу в матче против "Анахайма". Тем не менее команда россиянина потерпела крупное поражение – 5:2.





Таким образом, россиянин встал в один ряд с Уэйном Гретцки, Марио Лемье и Марселем Дионном.

Ранее Овечкин набрал 1180-е очко и стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ, обойдя трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Федорова.