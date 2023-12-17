17 декабря, 07:56Спорт
Умер участник первой советской экспедиции на Эверест Эдуард Мысловский
Фото: Фотохроника ТАСС/Родионов Юрий
Заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму, участник первой советской экспедиции, поднявшейся на Эверест, Эдуард Мысловский умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Федерация альпинизма России.
Мысловский умер 15 декабря, причина смерти не уточняется.
Весной 1982 года Мысловский принял участие в первой советской гималайской экспедиции, которая покорила Эверест. Это восхождение принесло ему звание заслуженного мастера спорта. Кроме того, он был награжден орденом Ленина.
В 1989 году он руководил второй советской гималайской экспедицией на Канченджангу и поднялся до высоты 8 300 метров. За это восхождение альпинист получил звание заслуженного тренера СССР и был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Мысловский также является обладателем титула "снежный барс" за покорение высших вершин на территории СССР, кроме того, он был неоднократным чемпионом страны в составе команды "Буревестник".
Читайте также